البيت الأبيض يدعو أنقرة إلى تعزيز الديمقراطية

دعا البيت الابيض تركيا إلى اتخاذ خطوات من شأنها تعزيز الديموقراطية في البلاد، وذلك بعد فوز الرئيس رجب طيب أردوغان في الانتخابات الرئاسية التي جرت الأحد.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض سارة ساندرز للصحافيين الاثنين: "نعمل على حدوث إتصال بين الرئيس (دونالد ترامب) والرئيس التركي للتأكيد مجددا على علاقتنا الوثيقة".

وأضافت "نشجع تركيا على أخذ خطوات لتعزيز الديموقراطية ومواصلة التقدم نحو حل المسائل في العلاقات الثنائية".

وأعلنت اللجنة العليا للانتخابات في تركيا الاثنين فوز أردوغان بولاية رئاسية جديدة من خمس سنوات بحصوله على 52.5 في المئة من الاصوات بعد فرز أكثر من 99 في المئة من صناديق الاقتراع.