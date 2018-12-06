واشنطن تدعو أنقرة للتخلي عن 'أس-400'

دعا المتحدث باسم وزارة الدفاع الأميركية لشؤون القيادة الأوروبية الأميركية "يوكوم"، إيريك باهون، تركيا إلى عدم السير في إجراءات الحصول على نظام "أس-400" الدفاعي الصاروخي الروسي.

وأضاف باهون في بيان الخميس أن مواصلة أنقرة تنفيذ آلية الحصول على هذه المنظومة الصاروخية، سيعرضها لمواجهة عقوبات قاسية، وذلك عملا بالمادة 231 من قانون "مكافحة أعداء أميركا عبر العقوبات" والمعروف بـ "كاتسا".

وفيما أعرب باهون عن تفهم البنتاغون لرغبة تركيا في تفعيل قدراتها الدفاعية الجوية، شدد على أن دخول منظومة "أس 400" الروسية إلى الأراضي التركية سيرتب "نتائج كارثية" على العلاقات العسكرية التي تربط الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي "الناتو" بـسلطات أنقره.

وأشار باهون إلى أن البنتاغون سيضطر، في حال دخول هذه المنظومة إلى تركيا، لإعادة مراجعة برنامج تزويد سلاح الجو التركي بمقاتلات "أف 35".

وأضاف أن إدارة الرئيس دونالد ترامب تعمل بجهد لتحديد حاجات تركيا الدفاعية الصاروخية، وهي منفتحة لحوار معها من أجل حصولها على أنظمة دفاعية لا تتعارض وعمل الناتو وبرامجه العسكرية.