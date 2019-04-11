واشنطن تدعو إلى حكومة مدنية في السودان

دعت وزارة الخارجية الأميركية إلى حكومة مدنية في السودان، ووصفت ما يحدث هناك باللحظة التاريخية للشعب السوداني، مؤكدة أن واشنطن لا تملك تقييما نهائيا للوضع هناك، الذي لا يزال هشا.

وأكد الناطق باسم الخارجية روبرت بالادينو في مؤتمر صحافي الخميس تأييد واشنطن للانتقال الديمقراطي، وقال إن الشعب السوداني يريد حكومة انتقالية مدنية وإن واشنطن تؤيده في ذلك.

وقال إن الشعب السوداني هو الذي يملك اتخاذ القرار حول ماذا يريد، ومن يحكمه، ويجب على السلطة الاستجابة لمطالب الشعب، ويجب أن يحدث ذلك "قبل سنتين".

وشدد على أن ضحايا دارفور يستحقون العدالة وأن الولايات المتحدة متمسكة بمحاكمة المتهمين بجرائم حرب في الإقليم.