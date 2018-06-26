واشنطن تدعو للتوقف عن شراء النفط الإيراني

دعا مسؤول رفيع في وزارة الخارجية الأميركية الثلاثاء الدول التي تشتري النفط من إيران إلى التوقف عن ذلك بحلول تشرين الثاني/نوفمبر المقبل موعد بدء إعادة فرض العقوبات الأميركية على طهران.

وأضاف المسؤول الذي طلب عدم نشر اسمه للصحافيين "سنعزل تدفقات التمويل الإيرانية ونتطلع إلى تسليط الضوء على مجمل السلوك الإيراني الخبيث في المنطقة".

وحذر العواصم الأجنبية قائلا "لن نمنح إعفاءات"، ووصف تشديد الخناق على طهران بأنه "أحد أبرز أولويات أمننا القومي".

وأوضح المسؤول أن وفدا أميركيا سيتجه إلى الشرق الأوسط الأسبوع القادم لتشجيع منتجي النفط الخليجيين على ضمان إمدادات نفط عالمية مع فصل إيران عن السوق في الخريف المقبل.

وأعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب في الثامن من أيار/ مايو الماضي انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي مع إيران، ما يعني إعادة فرض العقوبات الاقتصادية على نظام طهران.