واشنطن تدعو مواطنيها إلى تجنب أماكن التظاهرات في لبنان

دعت سفارة الولايات المتحدة في لبنان الأميركيين إلى تجنب التظاهرات التي تشهدها بيروت ومدن أخرى احتجاجا على أزمة اقتصادية خانقة وتوجه الحكومة لإقرار ضرائب جديدة وفرض رسم مالي على الاتصالات.

وقالت السفارة في بيان إن الآلاف خرجوا إلى الشوارع وقام متظاهرون بإحراق إطارات سيارت وغلق طرق.

ودعت المواطنين إلى متابعة الأخبار المحلية بشأن التطورات وإلى إتباع تعليمات السلطات المحلية.

يشار إلى أن قرار فرض رسم مالي على الاتصالات عبر تطبيقات الهاتف الخلوي، والذي سرعان ما سحبته الحكومة، قد أطلق شرارة احتجاجات واسعة.

وتجمع متظاهرون في وسط بيروت وضواحيها ومناطق أخرى مرددين شعارات عدة بينها "الشعب يريد إسقاط النظام"، و"دولتنا حرامية"، متهمين المسؤولين بالسرقة والفساد وإبرام صفقات على حساب المواطنين.



وأقدم محتجون على إشعال الإطارات وقطع طريق المطار بالإضافة إلى طرق رئيسية في مختلف المناطق.

وتصاعدت نقمة الشارع في لبنان خلال الأسابيع الأخيرة إزاء احتمال تدهور قيمة العملة المحلية التي تراجعت قيمتها في السوق السوداء مقابل الدولار.