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حريات وحقوق إنسان

واشنطن تدعو موسكو لمحاسبة قتلة الصحافية بوليتكوفسكايا

أثار الصحافية آنا بوليتكوفسكايا في أوساط المجتمع الروسي - صورة أرشيفية

دعت الخارجية الأميركية الاثنين روسيا إلى محاسبة أولئك الذين دبروا وأمروا بتنفيذ عملية القتل "البشعة" بحق الصحافية آنا بوليتكوفسكايا وتقديمهم للعدالة.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية هيذر ناورت في تغريدة إن "بوليتكوفسكايا التي قتلت في 2006، كرست حياتها لفضح انتهاكات حقوق الإنسان في الشيشان، والتي ما زالت مستمرة للأسف اليوم".

وقتلت الصحفية الروسية بوليتكوفسكايا التي كانت تعمل في مجلة نوفيا غازيتا بالرصاص في موسكو في عام 2006، بعد مقال كشفت فيه عن فساد حكومي وانتهاكات للحقوق خاصة في الشيشان.

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