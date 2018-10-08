واشنطن تدعو موسكو لمحاسبة قتلة الصحافية بوليتكوفسكايا

دعت الخارجية الأميركية الاثنين روسيا إلى محاسبة أولئك الذين دبروا وأمروا بتنفيذ عملية القتل "البشعة" بحق الصحافية آنا بوليتكوفسكايا وتقديمهم للعدالة.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية هيذر ناورت في تغريدة إن "بوليتكوفسكايا التي قتلت في 2006، كرست حياتها لفضح انتهاكات حقوق الإنسان في الشيشان، والتي ما زالت مستمرة للأسف اليوم".

We again call on Russia to bring to justice those who organized and ordered the monstrous 2006 killing of journalist Anna Politkovskaya. She dedicated her life to exposing human rights violations in Chechnya, which sadly still continue today. https://t.co/epUClPp45i — Heather Nauert (@statedeptspox) October 8, 2018

وقتلت الصحفية الروسية بوليتكوفسكايا التي كانت تعمل في مجلة نوفيا غازيتا بالرصاص في موسكو في عام 2006، بعد مقال كشفت فيه عن فساد حكومي وانتهاكات للحقوق خاصة في الشيشان.