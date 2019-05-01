واشنطن تدين إعدام صبيين في إيران

علقت وزارة الخارجية الأميركية الأربعاء على تقرير بشأن إعدام إيران "سرا" لمراهقين لم يتجاوزا 18 عاما.

وأعربت الوزارة في بيان عن صدمتها إزاء ما ورد بالتقرير الذي نشرته منظمة العفو الدولية وذكر أن إيران جلدت وأعدمت مؤخرا صبيين بعمر 17 عاما، وهما مهدی سهرابيفر وأمین صداقت، في سجن بمدينة شيراز جنوبي البلاد.

وأدان البيان إعدام إيران للقاصرين وتعذيبهم، وهو ما قالت إنه يصنفها باعتبارها أكثر دول العالم تنفيذا لأحكام الإعدام بحق الأطفال.

وأوضح بيان الوزارة أن النتائج الأخيرة التي توصلت إليها المنظمة تتسق مع سجل إيران "الفاضح" لحقوق الإنسان.

وأكدت الوزارة أن الولايات المتحدة سوف تستمر في تسليط الضوء على ممارسات إيران، "وسوف نطلب من الآخرين الانضمام إلينا في مساءلة قادة إيران الفاسدين عن جرائمهم".

اقرأ أيضا: تقرير: إيران أعدمت صبيين سرا