واشنطن تدين اعتداء كابل

أدانت الولايات المتحدة بشدة الثلاثاء الاعتداء الإرهابي الذي استهدف تجمعا دينيا في العاصمة الأفغانية وأودى بحياة العشرات وتسبب بإصابة عشرات آخرين.

وأعربت الخارجية الأميركية في بيان عن "أحر تعازيها لأسر وأصدقاء الضحايا" وأضافت أن "هذا العمل المخزي استهدف أناسا كانوا يحيون عيد المولد النبوي بسلام، وهو يكشف مدى جبن ووحشية مرتكبي العنف في أفغانستان".

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وأكدت الخارجية الأميركية أن الولايات المتحدة ستبقى ملتزمة بالسلام والاستقرار في أفغانستان وستقف إلى جانب الأفغانيين "الذين يريدون مستقبلا خاليا من هذه الأعمال الوحشية العنيفة".