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المكسيك تنفي وجود اي اتفاق سري مع واشنطن بشأن الهجرة 

وزير الخارجية المكسيكي مارسلو إيبارد

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أكد وزير خارجية المكسيك مارسيلو إيبرارد الأربعاء أنه لا يوجد أي ملحق سري للاتفاق المبرم مع الولايات المتحدة حول الهجرة، وأن بلاده لا تقبل "أبدا" بوجود عسكري أميركي على أراضيها.

وشدد على أنه لا يوجد أي شيء آخر غير التقرير الذي سلمه الثلاثاء للرئيس المكسيكي ولمجلس الشيوخ.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قال الثلاثاء إن "القسم الأكبر من الاتفاق" مع المكسيك "لم يكشف بعد".

وكانت المكسيك وتحت تهديد بفرض رسوم جمركية، تعهدت في السابع من حزيران/يونيو باتخاذ العديد من الاجراءات لكبح تدفق المهاجرين من دول وسط أميركا الذين يعبرون أراضيها باتجاه الولايات المتحدة.

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