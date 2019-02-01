واشنطن ترحب بتشكيل الحكومة اللبنانية

رحبت وزارة الخارجية الأميركية في بيان لها الجمعة بإعلان لبنان تشكيل حكومة جديدة وهنأت رئيسي الجمهورية والحكومة بهذه "المناسبة التاريخية".

وأثنت الخارجية الأميركية على القيادات اللبنانية التي عملت معا لتخطي العراقيل السياسية التي أطالت عملية التشكيل.

وقال البيان إن الإدارة الأميركية تتطلع إلى الانخراط مع الحكومة الجديدة لتعزيز العلاقات الثنائية وأن وزير الخارجية يتطلع إلى زيارة لبنان.

وأعربت الخارجية عن قلق الولايات المتحدة إزاء إستمرار تولي حزب الله، الذي تعتبره واشنطن منظمة إرهابية، حقائب وزارية والسماح له بتسمية وزير للصحة، داعية الحكومة اللبنانية الجديدة إلى ضمان عدم تقديم موارد وخدمات هذه الوزارات لحزب الله.

وأعرب بيان الخارجية عن تطلع الولايات المتحدة إلى كل الأطراف في الحكومة الجديدة الإلتزام بسياسة النأي بالنفس عن الصراعات الإقليمية والتقيد بالموجبات الدولية بما فيها قرارا مجلس الأمن 1559 و1701.

ورحبت الخارجية بجهود القيادات اللبنانية الأخيرة لتفادي التصعيد على الخط الأزرق مع إسرائيل، معربة عن أملها في أن تتخذ الحكومة الجديدة إجراءات فعالة وضرورية لتحسين الوضع الاقتصادي الصعب.

وعبرت الخارجية عن دعم الولايات المتحدة القوي لسيادة لبنان وإستقلاله وأمنه، مشددة على أنها ستواصل الوقوف إلى جانب الحكومة اللبنانية والشعب اللبناني الذين يبنون مستقبلا مستقرا ومزدهرا.