واشنطن ترحب بطرد ألبانيا دبلوماسيين إيرانيين

رحبت الولايات المتحدة بقرار ألبانيا طرد دبلوماسيين إيرانيين من أراضيها ودعت إلى تعاون دولي لمواجهة سلوكات طهران المدمرة والطائشة.

وكتب وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو على حسابه في تويتر الأربعاء "أثني على طرد رئيس الوزراء إيدي راما عميلين إيرانيين خططا لهجمات إرهابية في ألبانيا".

وأضاف أن "الدول الأوروبية أحبطت ثلاثة مخططات إيرانية هذا العام فقط"، داعيا إلى تعاون العالم "لفرض عقوبات على نظام إيران إلى حين يغير سلوكه المدمر".

في السياق ذاته أعرب مستشار الأمن القومي الأميركي جون بولتون عن تأييده لقرار ألبانيا.

وكتب على تويتر "طرد رئيس وزراء ألبانيا إيدي راما السفير الإيراني توا، ليوجه إشارة لزعماء إيران بأن دعهم للإرهاب لن يتم التغاضي عنه".

وأضاف أن الولايات المتحدة "تقف إلى جانب رئيس الوزراء راما والشعب الألباني في مواجهة سلوك إيران الطائش في أوروبا وفي أنحاء العالم".

وأعلنت ألبانيا الأربعاء أنها طردت سفير إيران ودبلوماسيا آخر من أراضيها "لإضرارهما بأمنها القومي".

ولم تذكر وزارة الخارجية الألبانية اسم الدبلوماسيين أو متى طردا أو ما إذا كانا قد غادرا البلاد بالفعل، ولكنها قالت إنها تشاورت مع شركائها في حلف شمال الأطلسي بشأن القرار.