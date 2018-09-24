واشنطن ترصد 185 مليون دولار لمساعدة الروهينغا

تعهدت الولايات المتحدة الاثنين بتقديم مساعدات بقيمة 185 مليون دولار للاجئين الروهينغا الذين فروا من حملة قمع نفذها الجيش في بورما العام الماضي ويسكنون في مخيمات في بنغلاديش.

وأعلنت السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة نيكي هايلي عن التمويل الجديد خلال اجتماع وزاري حول الأزمة في بورما عقد في نيويورك، وتضمن تقديم أغذية ومياه ورعاية صحية وغيرها من المساعدات الحيوية.

وفر حوالي 700 ألف شخص من الروهينغا إلى بنغلاديش منذ 25 آب/أغسطس 2017، بعد أن شنت بورما عمليات أمنية واسعة وصفتها الولايات المتحدة والأمم المتحدة بأنها ترقى إلى التطهير العرقي.

وذكرت وكالة رويترز أن تحقيقا للإدارة الأميركية كشف أن الجيش البورمي شن حملة منسقة تضمنت عمليات قتل واغتصاب جماعي وغيرها من الأعمال الوحشية ضد أقلية الروهينغا المسلمين.

ودعت الولايات المتحدة ودول غربية أخرى إلى محاكمة القادة العسكريين البورميين أمام القضاء الدولي.