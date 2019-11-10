مسؤول أميركي: على تركيا التخلص من أس 400 الروسية أو مواجهة عقوبات

قال مستشار الأمن القومي الأميركي روبرت أوبراين الأحد إن الولايات المتحدة محبطة للغاية من شراء تركيا منظومة دفاع صاروخي روسية وقد تفرض عقوبات على أنقرة إذا لم "تتخلص منها".

وقال أوبراين لشبكة تلفزيون (سي. بي. أس) في مقابلة "تركيا ستشعر بتأثير هذه العقوبات"، مشيرا إلى إجراءات تفرض بموجب قانون (مواجهة أعداء أميركا من خلال قانون العقوبات) والتي قال إن الكونغرس سيقرها بأغلبية ساحقة بموافقة أعضاء الحزبين.

جاءت تصريحات أوبراين قبل زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لواشنطن في 13 نوفمبر للقاء نظيره الأميركي دونالد ترامب لإجراء محادثات ستكون حاسمة على الأرجح في ظل الخلافات المحتدمة بين البلدين العضوين في حلف شمال الأطلسي تجاه العديد من القضايا.

وتتعلق إحدى القضايا الرئيسية بشراء أنقرة منظومة صواريخ أس 400 الروسية المضادة للطائرات، والتي تقول واشنطن إنها لا تتوافق مع دفاعات حلف الأطلسي وتهدد مقاتلاتها من نوع أف 35 التي تنتجها شركة لوكهيد مارتن.

وعلى الرغم من التهديدات بفرض عقوبات أميركية، بدأت تركيا في تسلم دفعات من صواريخ أس 400 في يوليو.

وردا على هذه الخطوة قامت واشنطن بإبعاد تركيا من برنامج مقاتلات أف 35، والتي تشارك أنقرة في إنتاجها وترغب في شرائها أيضا. لكنها لم تفرض أي عقوبات حتى الآن على أنقرة.

ولم تشغّل تركيا بطاريات صواريخ أس 400 التي تسلمتها حتى الآن، وما زالت واشنطن تأمل في إقناع حليفتها "بالابتعاد" عن المنظومات الروسية.

وقال أوبراين ”لا مكان في حلف الأطلسي لمنظومات إس 400. لا مكان في حلف الأطلسي لمشتريات عسكرية روسية مهمة. هذه رسالة سيبلغها الرئيس له (لأردوغان) بوضوح شديد عندما يكون هنا“.

وأكد أوبراين أن الولايات المتحدة ستبذل "أقصى" ما في وسعها للحفاظ على تحالفها مع تركيا، على وقع استمرار التوتر بين واشنطن وأنقرة.

وأضاف أن "تركيا عضو في حلف شمال الأطلسي. إنها تؤدي دورا بالغ الأهمية. خسارة تركيا كحليف لن تكون أمرا جيدا لا بالنسبة إلى أوروبا ولا بالنسبة إلى الولايات المتحدة".