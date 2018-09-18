واشنطن: اجتماع في مجلس الأمن حول كوريا الشمالية

يستضيف وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو اجتماعا لمجلس الأمن الدولي حول كوريا الشمالية في 27 من هذا الشهر، حسب تصريحات المتحدثة باسم الوزارة هيذر ناورت.

وأوضحت ناورت في مؤتمرها الصحافي اليومي أن "هذا الاجتماع سيعطي الوزير فرصة لإطلاع مجلس الأمن حول جهودنا بشأن نزع السلاح النووي لكوريا الشمالية بشكل نهائي ومتحقق منه بالكامل، وكذلك التأكيد على ضرورة أن تقوم جميع الدول الأعضاء بتطبيق العقوبات القائمة" على بيونغ يانغ.

وقالت ناورت إن الولايات المتحدة تأمل أن تؤدي القمة المرتقبة بين زعيم كوريا الشمالية "كيم جونغ اون" ورئيس كوريا الجنوبية "مون جاي إن" في بينونغ يانغ، إلى نزع للسلاح النووي "ذي معنى ويمكن التحقق منه" في شبه الجزيرة الكورية.

وأضافت ناورت أن تلك القمة تمثل فرصة تاريخية للرئيس كيم لمتابعة التزامه الذي قدمه للرئيس دونالد ترامب في سنغافورة في حزيران/يونيو الماضي.