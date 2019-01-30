واشنطن تستضيف اجتماعا لدول التحالف ضد داعش

أعلنت الخارجية الأميركية الثلاثاء أن لقاء سيجمع الأسبوع المقبل في واشنطن وزراء خارجية من حول العالم لتنسيق جهود التصدي لتنظيم الدولة الإسلامية داعش، بعد القرار الذي اتخذه الرئيس دونالد ترامب بالانسحاب من سوريا.

ويستضيف وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو في 6 شباط/فبراير اجتماعا للتحالف الدولي لمكافحة تنظيم داعش، المؤلف من 79 دولة، والذي شكلته الولايات المتحدة في 2014 بعد سيطرة المتطرفين على مساحات شاسعة من أراضي العراق وسوريا.

وجاء في بيان الخارجية أن "الولايات المتحدة مصممة على منع عودة ظهور تنظيم داعش في سوريا والعراق بعد انسحاب القوات الأميركية من سوريا، وهي ملتزمة مواصلة القضاء على فلول التنظيم وإحباط مخططاته".

وتابع بيان وزارة الخارجية الأميركية "بعد هزيمة تنظيم الدولة الإسلامية في ساحة المعركة، سيواصل التحالف جهود إرساء الاستقرار من أجل تسهيل العودة الآمنة والطوعية للذين نزحوا بسبب أعمال العنف".

وكان ترامب أعلن في 19 كانون الأول/ديسمبر 2018 سحب ألفي جندي أميركي من سوريا، مؤكدا دحر التنظيم المتطرف الذي ما زال يسيطر على منطقة صغيرة في شرق سوريا.