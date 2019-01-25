أصدرت الولايات المتحدة الخميس أمرا يقضي بأن يُغادر موظفوها "غير الأساسيين" البعثات الدبلوماسية التابعة لها في فنزويلا.

ولم تحدد وزارة الخارجية الأميركية عدد الدبلوماسيين الذين سيبقون في فنزويلا.

وفي "تنبيه أمني" منشور على موقع تابع لوزارة الخارجية الأميركية، طلبت إدارة الرئيس دونالد ترامب أيضا من المواطنين الأميركيين المقيمين في فنزويلا أو المسافرين إليها بأن "يفكروا جديا" بمغادرة هذا البلد.

وقالت وزارة الخارجية الأميركية إن "حكومة الولايات المتحدة قادرة فقط على توفير خدمات الطوارئ للمواطنين الأميركيين في فنزويلا بشكل محدود".

ودعا وزير الخارجية الاميركي مايك بومبيو الخميس منظمة الدول الأميركية إلى الاعتراف بخوان غوايدو "رئيسا بالوكالة لفنزويلا"، على غرار ما فعلت الولايات المتحدة والعديد من الدول.

وطلبت الولايات المتحدة أن يعقد مجلس الأمن الدولي اجتماعا طارئا السبت لمناقشة الوضع في فنزويلا، وفق ما أفادت مصادر دبلوماسية الخميس.