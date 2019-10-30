البنتاغون يشتري طائرات F-35 بـ 34 مليار دولار

أعلنت وزارة الدفاع الأميركية البنتاغون إتمام صفقة لشراء طائرات "F-35" بما قيمته 34 مليار دولار.

وأوضحت في بيان صحفي الثلاثاء أن الصفقة تتعلق بشراء 478 طائرة من طراز (F-35 Lightning II) من عملاق الصناعات العسكرية لوكهيد مارتن.

وأشار البنتاغون إلى أن هذه الطائرات ستكون من الجيل الخامس وستشكل العمود الفقري للقوات الجوية الأميركية وحلفائها في المستقبل.

وتضم الصفقة أيضا طائرات من طرازات أف-35 المختلفة والتي تشمل: (F-35A) و(F-35B) و(F-35C)

وذكر البيان إلى أن بعض الطائرات ستكون مخصصة لدول حليفة حيث تم شراؤها ضمن الصفقة.

وسيبلغ سعر طائرات (F-35A) نحو 80 مليون دولار.

وبهذا الاتفاق الجديد بين البنتاغون ولوكهيد مارتن فإن عدد طائرات (F-35) المطلوبة من الشركة سيتجاوز الـ 900 طائرة للولايات المتحدة، ما يرفع من عدد المقاتلات المطلوبة من الشركة بالمجمل إلى أكثر من 3100 طائرة إذا ما تم احتساب المتفق عليه مع دول حليفة لأميركا وفق تقرير سابق لوكالة بلومبرغ.

وتعد الولايات المتحدة الأكبر إنفاقا على التسلح في العالم، حيث بلغت ميزانيتها العسكرية خلال 2018 أكثر من 649 مليار دولار، تعادل 3.2 في المئة من إجمالي الناتج الداخلي، وهي تشكل 36 في المئة الإنفاق العالمي.