Accessibility links

logo-header-elsh logo-header-mag logo-header-saw logo-header-ryv
سابق لاحق
عاجل
أخبار

الخارجية الأميركية: سنشطب السودان من قائمة الإرهاب بشروط

جانب من مبتى وزارة الخارجية الأميركية- أرشيف

أعلنت الولايات المتحدة الاربعاء أنها مستعدة لشطب السودان من قائمة الدول الداعمة للإرهاب ولكن شرط قيام السلطات السودانية بمزيد من الإصلاحات.

ودعت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية هيذر ناورت الخرطوم في بيان، إثر محادثات ثنائية جرت في واشنطن، إلى تعزيز التعاون لمكافحة الارهاب وتحسين سجل البلاد على صعيد حقوق الإنسان، وخلق بيئة أكثر ملاءمة للتقدم في عملية السلام في السودان.

وكانت الولايات المتحدة قد رفعت في تشرين الأول/أكتوبر 2017 الحظر التجاري المفروض منذ عقود على السودان، لكنها أبقته على قائمتها السوداء للدول "الراعية للإرهاب".

عودة للأعلى
XS
SM
MD
LG