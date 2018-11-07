الخارجية الأميركية: سنشطب السودان من قائمة الإرهاب بشروط

أعلنت الولايات المتحدة الاربعاء أنها مستعدة لشطب السودان من قائمة الدول الداعمة للإرهاب ولكن شرط قيام السلطات السودانية بمزيد من الإصلاحات.

ودعت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية هيذر ناورت الخرطوم في بيان، إثر محادثات ثنائية جرت في واشنطن، إلى تعزيز التعاون لمكافحة الارهاب وتحسين سجل البلاد على صعيد حقوق الإنسان، وخلق بيئة أكثر ملاءمة للتقدم في عملية السلام في السودان.

U.S. welcomes #Sudan’s commitment to making progress in areas incl. expanding counterterrorism cooperation, enhancing #humanrights protections, improving humanitarian access, ceasing internal hostilities & creating more conducive environment for progress in Sudan’s peace process. pic.twitter.com/IOR4X7gmjh — Heather Nauert (@statedeptspox) November 7, 2018

وكانت الولايات المتحدة قد رفعت في تشرين الأول/أكتوبر 2017 الحظر التجاري المفروض منذ عقود على السودان، لكنها أبقته على قائمتها السوداء للدول "الراعية للإرهاب".