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واشنطن تطالب أنقرة بالإفراج عن عالم أميركي

شرطي أمام محكمة تركية

رحبت وزارة الخارجية الأميركية بقرار محكمة الاستئناف التركية بخفض الحكم ضد الدكتور سركان جولجي العالم في وكالة ناسا، الأميركي من أصل تركي والمحتجز في تركيا.

ولكنها أكدت في المقابل أنها ما زالت تعتقد أن القضية المرفوعة ضد الدكتور جولجي تفتقر إلى أدلة موثوقة وأن على السلطات التركية إطلاق سراحه فورا.

وقالت الخارجية الأميركية على لسان المتحدثة باسمها هيذر ناورت "سنواصل متابعة قضية الدكتور جولجي عن كثب إلى جانب الملاحقات القضائية الأخرى غير العادلة بحق المواطنين الأميركيين والموظفين المحليين العاملين لدى البعثة الأميركية في تركيا".

وفي شباط/فبراير الماضي حكم القضاء التركي على جولجي بالسجن سبع سنوات ونصف إثر إدانته بتهم تتعلق بالمحاولة الانقلابية الفاشلة في عام 2016، غير أن استناف الحكم دفع المحكمة يوم الأربعاء إلى تخفيف الحكم إلى خمس سنوات.

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