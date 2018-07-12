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واشنطن تطالب الأمم المتحدة بوقف صادرات النفط إلى كوريا الشمالية

أعضاء مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة

طلبت الولايات المتحدة الخميس من الأمم المتحدة أن توقف في 2018 أي عملية جديدة لتصدير النفط إلى كوريا الشمالية، مستندة إلى تقرير أميركي يؤكد أن هذا البلد تجاوز حصص الاستيراد التي حددتها سلسلة عقوبات فرضت في نهاية 2017.

وجاء هذا الطلب في رسالة وجهت إلى رئيس لجنة العقوبات في الأمم المتحدة المسؤولة عن ملف كوريا الشمالية، مرفقة بملخص عن تقرير لأجهزة الاستخبارات الأميركية.

وتقول الولايات المتحدة إن كوريا الشمالية تقوم بشكل غير قانوني بتهريب منتجات بترولية مكررة إلى البلاد بخلاف الحصة البالغة 500 ألف برميل في العام المسموح بها بموجب عقوبات الأمم المتحدة.

وتشير الرسالة إلى 89 حالة مخالفة محتملة من جانب كوريا الشمالية.

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