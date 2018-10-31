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واشنطن تدعو لوقف فوري للقتال في اليمن

جانب من مبنى وزارة الخارجية الأميركية

دعت الخارجية الأميركية الأربعاء إلى وقف فوري للأعمال القتالية في اليمن، وأكدت أن الوقت مناسب الآن للمضي قدما في محادثات سلام تنهي الحرب في هذا البلد.

وقال روبرت بالادينو نائب المتحدثة باسم وزارة الخارجية "يجب على الحوثيين وقف هجمات الصواريخ والطائرات من دون طيار على السعودية والإمارات".

وتابع أن على التحالف بقيادة السعودية أيضا أن "يوقف الغارات على المناطق الآهلة بالسكان".

وكان وزير الدفاع الأميركي جيمس ماتيس دعا الثلاثاء إلى وقف لإطلاق النار في اليمن ومشاركة جميع أطراف النزاع في مفاوضات تعقد في غضون الـ30 يوما المقبلة.

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