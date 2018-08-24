واشنطن تطالب مجلس الأمن بإدراج شركات روسية على اللائحة السوداء

طلبت الولايات المتحدة من مجلس الأمن الدولي إدراج شركتي شحن روسيتين وست سفن ترفع علم روسيا على اللائحة السوداء لانتهاكها العقوبات المفروضة على كوريا الشمالية، حسب ما كشف دبلوماسيون الخميس.

ويشكل الطلب الذي تم توجيهه الأربعاء إلى لجنة عقوبات في المنظمة الدولية، المحاولة الأميركية الثالثة خلال شهرين لزيادة الضغوط على كوريا الشمالية من أجل تفكيك برنامجيها النووي والصاروخي.

وطالبت الولايات المتحدة بتجميد أصول شركتي الشحن الروسيتين "بريموريي ماريتيم لوجيستيكس" و"غودزون شيبينغ" اللتين تتهمهما بالتعامل مع كوريا الشمالية وبإدراجهما على لائحة العقوبات.

ويقول مسؤولون أميركيون إن الشركتين تملكان ناقلة النفط "إم/في باتريوت" التي قامت مرتين بنقل حمولتها النفطية إلى ناقلتي نفط من كوريا الشمالية هذا العام.

وكانت وزارة الخزانة الأميركية فرضت الثلاثاء عقوبات على الشركتين الروسيتين والسفن الست.

ويفترض أن تنظر لجنة العقوبات في الطلب الأميركي بحلول 29 آب/أغسطس، حسب ما أوضح دبلوماسيون.

وكانت روسيا والصين عرقلتا في العاشر من آب/أغسطس طلبا قدّمته الولايات المتحدة لإضافة مصرف روسي وأحد الأشخاص وكيانين كوريين شماليين إلى اللائحة السوداء للعقوبات التابعة للأمم المتحدة.

وتدعو الولايات المتحدة إلى إبقاء "الضغوط القصوى" قائمة عبر العقوبات المفروضة على كوريا الشمالية لإجبارها على تفكيك برنامجيها النووي والصاروخي.

وفرض مجلس الأمن العام الماضي ثلاث مجموعات من العقوبات على كوريا الشمالية منعها بموجبها من تصدير الفحم والحديد الخام والرصاص، والرصاص الخام، وثمار البحر وغيرها من المنتجات، كما منع تسليمها شحنات نفطية.