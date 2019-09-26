واشنطن تعاقب شركة تزود القوات الروسية في سوريا بالوقود

فرضت الولايات المتحدة، الخميس، عقوبات على كيان وثلاثة أفراد وخمس سفن بسبب التحايل على العقوبات بالمساعدة في تزويد القوات الروسية في سوريا بوقود طائرات.

وقالت وزارة الخزانة الأميركية إن شركة "ماريتيم أسيستانس" التي فرضت عليها العقوبات حديثا، تعمل كواجهة لشركة (أو.جيه.إس.سي سوفراشت)، التي سبق وفرضت الولايات المتحدة عقوبات عليها فيما يتعلق بعمليات في أوكرانيا.

واستهدفت الخزانة الأميركية كذلك ثلاثة أفراد قالت إنهم على صلة بشركة (أو.جيه.إس.سي سوفراشت). وجمدت أي أصول لهم في الولايات المتحدة ومنعت الأميركيين من التعامل معهم.

وتتهم الولايات المتحدة شركة سوفراشت بالاحتيال للتهرب من العقوبات المفروضة على سوريا ونقل إمدادات الوقود للطائرات الروسية الحربية العاملة في سوريا لدعم نظام الرئيس بشار الأسد.