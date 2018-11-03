واشنطن تعتزم إلغاء مزايا تجارية لموريتانيا

قال مكتب الممثل التجاري الأميركي إن الرئيس دونالد ترامب يعتزم إلغاء مزايا تجارية ممنوحة لموريتانيا اعتبارا من الأول من كانون الثاني/يناير.

وأشار إلى أن السبب يتعلق بعدم إحراز نواكشوط تقدما كافيا في التخلص من ممارسات التشغيل بالسخرة.

وقال المكتب في بيان إن ترامب اتخذ هذا القرار بعد تقرير الأهلية السنوي الذي خلص إلى أن متطلبات قانون النمو والفرص في أفريقيا الذي يكفل إعفاء سلع معينة من الرسوم الجمركية لا تنطبق على موريتانيا.

وقال مساعد الممثل التجاري الأميركي سي جيه ماهوني إن "ممارسات التشغيل القسري أو بالسخرة مثل العبودية المتوارثة لا مكان لها في القرن الحادي والعشرين".

وأضاف "نأمل أن تتعاون معنا موريتانيا للقضاء على السخرة والعبودية المتوارثة كي تستعيد أهليتها لقانون النمو والفرص في أفريقيا مستقبلا".