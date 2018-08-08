عقوبات أميركية جديدة ضد روسيا

أعلنت الولايات المتحدة الأربعاء عزمها فرض عقوبات اقتصادية جديدة على روسيا، بعدما تأكدت أن موسكو تقف وراء استخدام غاز الأعصاب (نوفيتشوك) في بريطانيا، مطلع آذار/ مارس الماضي.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية هيذر ناورت "تأكدت الولايات المتحدة في السادس من آب/اغسطس أن الحكومة الروسية استخدمت أسلحة كيميائية أو بيولوجية في خرق للقوانين الدولية"".

وأضافت ناورت أنه استنادا إلى القانون الأميركي حول الأسلحة الكيميائية، فإن هذا التأكد يؤدي إلى فرض عقوبات اقتصادية ستدخل حيز التنفيذ في نهاية آب/اغسطس"، من دون أن توضح طبيعة العقوبات.

وكانت بريطانيا ودول أخرى بينها الولايات المتحدة قد اتهمت روسيا باستخدام غاز الأعصاب ضد العميل الروسي المزدوج سيرغي سكريبال وابنته في منطقة سالزبري، لكن روسيا نفت ذلك.