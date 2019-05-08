علقت الولايات المتحدة جهودها لاستعادة رفات جنودها الذين قتلوا خلال الحرب الكورية (1950-1953)، بسبب الجمود الذي يعتري العملية التفاوضية مع كوريا الشمالية.

وفي العام الماضي سلمت كوريا الشمالية رفات أكثر من 50 جنديا أميركيا كنتاج لاتفاق تم التوصل إليه بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب وزعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون، في لقائهما التاريخي الأول في سنغافورة عام 2018.

لكن البنتاغون قال يوم الأربعاء إن البرنامج توقف عقب القمة الثانية التي عقدت في فيتنام هذا العام والتي فشل فيها الطرفان في إحراز تقدم في المحادثات حول البرنامج النووي لبيونغ يانغ.

وقال تشاك برايسهارد، المتحدث باسم وكالة المفقودين في الحروب التابعة لوزارة الدفاع، إن المسؤولين من كوريا الشمالية لم يتصلوا بالوكالة منذ قمة شباط/ فبراير.

وأضاف في بيان "نتيجة لذلك، تم تعليق جهودنا للتواصل مع الجيش الشعبي الكوري بشأن احتمال استئناف العمليات المشتركة (لاسترداد الرفات) لعام 2019".

ويقدر عدد الجنود الأميركيين الذين قتلوا خلال الحرب الكورية بـ 36 ألف جندي، ولا يزال أكثر من 7700 جندي في عداد المفقودين.