رويترز: واشنطن عرقلت خطة تعاون دولي مع كوريا الشمالية

قالت وكالة رويترز إن الولايات المتحدة عرقلت خطة تعاون بين منظمة الطيران المدني الدولى التابعة للأمم المتحدة وكوريا الشمالية، بهدف الضغط على بيونغ يانغ لتفكيك أسلحتها النووية.

وقالت رويترز نقلا عن مصاردها إن المنظمة عملت مع بيونغ يانغ على فتح مسار جوي جديد يمر عبر المجالين الجويين للكوريتين.

وأبدت المنظمة، حسب رويترز، استعدادا لقيادة دورات تدريبية في كوريا الشمالية لتحسين نظام الطيران. لكن واشنطن لم تشجع المنظمة على هذا التعاون.

وقال مصدر لرويترز إن الموقف الأميركي هو تكتيك تفاوضي لإبقاء العقوبات على كوريا الشمالية، والانتظار حتى يحدث تقدم في تفكيك ترسانتها النووية.

ومن المقرر أن يلتقي الرئيس دونالد ترامب والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون للمرة الثانية نهاية الشهر الجاري في فيتنام، بعد اللقاء التاريخي الأول بينهما في سنغافورة في حزيران/يونيو الماضي.