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عقوبات أميركية جديدة على روسيا

المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية هيذر ناورت

قالت وزارة الخارجية الأميركية الثلاثاء إن واشنطن قررت فرض مزيد من العقوبات على روسيا بسبب فشلها في الوفاء بشروط وضعتها الولايات المتحدة على خلفية قضية تسميم الجاسوس الروسي السابق المزدوج سيرغي سكريبال في إنكلترا.

وذكرت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية هيذر ناورت في بيان أن "وزارة الخارجية أبلغت الكونغرس اليوم أنها لم تكن قادرة على تأكيد أن روسيا امتثلت للشروط" الواردة في قانون أميركي يعود إلى العام 1991 حول الأسلحة الكيميائية.

ويتيح القانون فرض عقوبات اقتصادية جديدة على روسيا، بعد سلسلة أولى فرضت عليها في آب/أغسطس الماضي.

واتهمت لندن ضابطين في الاستخبارات العسكرية الروسية باستخدام غاز الأعصاب نوفيتشوك في محاولة قتل الجاسوس الروسي السابق سكريبال وابنته يوليا في آذار/مارس 2018.

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