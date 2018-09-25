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عقوبات أميركية على سيدة فنزويلا الأولى

مادورو وزوجته سيليا فلوريس

فرضت الولايات المتحدة الثلاثاء عقوبات مالية على أربعة من أفراد الدائرة المقربة للرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو على خلفية مزاعم بالفساد.

وتستهدف العقوبات كلا من زوجة مادورو سيليا فلوريس ونائبته ديلسي رودريغيز، ووزير الاتصالات خورخي رودريغيز، ووزير الدفاع فلاديمير بادرينو.

وفي إطار التدابير المعلن عنها الثلاثاء، صادرت وزارة الخزانة الأميركية طائرة خاصة قيمتها 20 مليون دولار يملكها رجل يعتقد أنه واجهة لزعيم الحزب الاشتراكي القوي ديوسدادو كابيلو.

وكانت الولايات المتحدة قد فرضت عقوبات على مسؤولين فنزويليين بارزين على رأسهم مادورو نفسه، ضمن حملة لإرغام الرئيس على التنحي.

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