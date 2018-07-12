تفكيك شبكة تمويل إيرانية في الإمارات

أعلنت الولايات المتحدة الخميس أنها نجحت بالتعاون مع الإمارات في تفكيك شبكة لصرف العملة كانت تنقل ملايين الدولارات إلى فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني.

وقالت وكيلة وزارة الخزانة الأميركية لشؤون الإرهاب والمخابرات المالية سيجال مانديلكر إن "شركات صرافة استخدمت النظام المالي الإماراتي لنقل أموال إلى خارج إيران ثم تحويلها إلى دولارات أميركية لتستخدمها جماعات تدعمها إيران في المنطقة".

وأبلغت مانديلكر الصحافيين أن الشبكة التي كان يديرها مسؤولون كبار في البنك المركزي الإيراني زورت وثائق واستخدمت شركات وهمية ستارا لمعاملاتها.

ولم تذكر المسؤولة الأميركية المزيد من التفاصيل عن هذه العملية، لكنها قالت إنها جرت في أيار/مايو الماضي.

وتجري مانديلكر حاليا جولة في الخليج زارت خلالها إضافة للإمارات السعودية والكويت لحشد الدعم لمساعي الولايات المتحدة الضغط على إيران، بعد انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي وإعادة فرض عقوبات على طهران.