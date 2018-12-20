أعلن المدعي العام للعاصمة واشنطن أن المدينة رفعت دعوى قضائية ضد شركة فيسبوك بخصوص فضيحة كمبردج أناليتيكا.

وتفجرت في وقت سابق هذا العام فضيحة استخدام شركة كمبردج أناليتيكا للاستشارات السياسية لبيانات من موقع التواصل الاجتماعي العملاق على الإنترنت.

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وقال المدعي العام كارل راسين في بيان إن "فيسبوك تقاعست عن حماية خصوصية مستخدميها وخدعتهم بشأن من وصل إلى بياناتهم وكيف استخدمها".

وأضاف أن "فيسبوك عرضت المستخدمين لخطر التلاعب ببياناتهم بالسماح لشركات مثل كمبردج أناليتيكا وتطبيقات أخرى تمثل أطرافا ثالثة بالحصول على البيانات الشخصية دون إذن المستخدمين".

وتأتي الدعوى القضائية بينما تواجه فيسبوك تقارير جديدة تفيد بأنها كشفت بيانات مستخدميها لأطراف ثالثة دون إذنهم.

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وتمكنت كمبردج أناليتيكا من الوصول إلى البيانات الشخصية لعشرات ملايين من مستخدمي فيسبوك.

ويشير راسين في الدعوى إلى أن فيسبوك لم تحم بيانات نحو نصف سكان العاصمة الأميركية من أن تستخدم لأغراض سياسية خلال انتخابات 2016 الرئاسية.

ويؤكد أن "تراخي الإشراف وقواعد الخصوصية المضللة" في فيسبوك سمحت لشركة الاستشارات بالحصول على المعلومات.