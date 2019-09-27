خطط لتقليص عدد اللاجئين في الولايات المتحدة

أعلنت وزارة الخارجية الأميركية، الخميس، أن إدارة الرئيس دونالد ترامب تخطط لخفض سقف برنامج استقبال اللاجئين في الولايات المتحدة من 30 ألف شخص إلى 18 ألفا.

وقالت الوزارة إن "اقتراح قبول اللاجئين هذا يؤكد من جديد التزام أميركا الدائم بمساعدة النازحين في العالم، مع الوفاء بواجبنا الأول المتمثل في حماية وخدمة الشعب الأميركي".

وتتشاور الإدارة الأميركية مع الكونغرس قبل الانتهاء من التغييرات حول قبول اللاجئين، لكن في الواقع، سلطة اتخاذ القرار بيد البيت الأبيض.

واتخذ ترامب إجراءات صارمة إزاء الهجرة القانونية وغير القانونية، وهي سياسة أساسية يوجهها مستشاره المتشدد ستيفن ميلر.

وظل السقف المسموح به للاجئين يتناقص تحت إدارة ترامب، وبينما بلغ 30 ألفا في 2019، كان في العام الماضي 45 ألفا، لكن لم يتم قبول سوى 22 ألفا و491 شخصا.

ويعد مستوى 30 ألفا الأدنى منذ بدء البرنامج في عام 1980، في حين أن العدد بلغ حوالي 85 ألفا عندما غادر الرئيس السابق باراك أوباما منصبه.

وقد دافعت الإدارة الأميركية عن مواقفها هذه، وقالت إن إعادة توطين اللاجئين في الخارج، أقل تكلفة بكثير من نقلهم إلى الولايات المتحدة.