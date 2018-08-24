واشنطن تلغي مساعدات للفلسطينيين

أعلنت الولايات المتحدة الجمعة إعادة توجيه مساعدات للضفة الغربية وقطاع غزة بقيمة 200 مليون دولار، إلى مشاريع في أماكن أخرى.

وقال مسؤول في الخارجية الأميركية اشترط عدم ذكر اسمه، "لقد أجرينا مراجعة للمساعدات الأميركية المقدمة للسلطة الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة، للتأكد من أنها تتوافق مع المصالح القومية الأميركية".

وأضاف المسؤول الأميركي "نتيجة المراجعة، وبتوجيهات من الرئيس دونالد ترامب، فإن أكثر من 200 مليون دولار من الأموال المخصصة للدعم الاقتصادي في موازنة السنة المالية 2017 والتي كانت مقررة للضفة الغربية وغزة، سنعيد توجيهها إلى مشاريع ذات أولوية قصوى في أماكن أخرى".