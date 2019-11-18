واشنطن تلوح بعقوبات ضد مصر "إذا أقدمت على شراء مقاتلات روسية"

قال مسؤول أميركي إن الولايات المتحدة قد تفرض عقوبات على مصر وتحرمها من مبيعات عسكرية في المستقبل إذا أقدمت على شراء طائرات حربية روسية.

كانت مصر وقعت في وقت سابق من العام الجاري اتفاقية مع روسيا بقيمة ملياري دولار لشراء أكثر من 20 طائرة مقاتلة من طراز سوخوي-35.

وقال آر. كلارك كوبر مساعد وزير الخارجية للشؤون السياسية والعسكرية في تصريح للصحفيين بمعرض دبي للطيران "هذا يجعلهم عرضة لخطر العقوبات ويعرضهم لخسارة صفقات في المستقبل. هذا ليس بالأمر الجديد".

وأضاف أن "مصر على دراية بتلك المخاطر".

ويمكن لواشنطن فرض عقوبات بموجب قانون مواجهة خصوم أميركا من خلال العقوبات (كاتسا) الذي يستهدف المشتريات العسكرية من روسيا.

ولم يتسن بعد الوصول للحكومة المصرية للتعقيب، حسب رويترز.

وتقدم الولايات المتحدة منذ سنوات مساعدات اقتصادية وعسكرية بمليارات الدولارات لمصر التي يستخدم جيشها طائرات أف-16 الأميركية.

المصدر: رويترز