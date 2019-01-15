واشنطن تلوح بعقوبات على شركات غاز

حذر السفير الأميركي في ألمانيا من إمكانية فرض عقوبات على الشركات المرتبطة بمشروع Nord Stream II لنقل الغاز من روسيا، وذلك بموجب قانون مكافحة أعداء الولايات المتحدة الذي أقر عام 2017 ويستهدف إيران وروسيا وكوريا الشمالية.

وبدأت بالفعل أعمال البناء المرتبطة بمشروع خط الأنابيب الرابط بين روسيا وألمانيا الذي من المتوقع أن يضاعف إمكانيات خط الأنابيب الحالي عبر بحر البلطيق.

وانخرطت في المشروع شركات مثل وينترشل وأونيبر الألمانيتان، والبريطانية الهولندية شل، والفرنسية إنجي، والروسية غازبروم.

وتعارض دول أوروبية شرقية المشروع لكن ألمانيا تعتبره اقتصاديا بحتا.