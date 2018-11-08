واشنطن تمهل بغداد بشأن الطاقة الإيرانية

يشتري العراق حاليا نحو 1300 ميغاوات من الكهرباء من إيران، وكذلك 14 مليون متر مكعب من الغاز سنويا لتشغيل محطاته.

وإذا ما أرادت بغداد تجنب تبعات مخالفة العقوبات الأميركية على إيران فعليها أن تتوقف عن الشراء خلال مدة أقصاها 45 يوما وأن تجد بدائل تسمح لها بسد العجز في الطاقة الذي يشهده العراق منذ سنوات.

ووفقا للسفارة الأميركية في بغداد فإن الولايات المتحدة منحت العراق إعفاء مؤقتا من العقوبات يستمر خلالها بشراء الغاز الطبيعي والكهرباء من إيران.

وقالت السفارة على تويتر إن من شأن هذا الإعفاء إعطاء الوقت للعراق للبدء باتخاذ خطوات نحو الاستقلالية في مجال الطاقة.

موظفو السفارة الأمريكية في بغداد يوضحون الحقائق حول العقوبات الإيرانية. #توضيح_الحقائق pic.twitter.com/Hsbg6Zz5RN — U.S. Embassy Baghdad (@USEmbBaghdad) November 8, 2018

لكن مصدرا مطلعا قال لوكالة الصحافة الفرنسية إن العراق أبلغ الجانب الأميركي أنه قد يحتاج إلى أكثر من أربع سنوات للوصول للاكتفاء الذاتي في مجال الطاقة أو إيجاد بدائل عن إيران في هذا المجال.

وقالت المستشارة البارزة في المعهد الأوروبي للسلام نسيبة يونس "يبدو أن إعفاء العراق الخاص جاء بشرط خاص به يحدد كيف سيتوقف عن استخدام الكهرباء الإيرانية".

وأوضحت يونس "من أجل الحصول على هذا الاستثناء، قدم العراقيون نوعا من خريطة طريق".

ومن بين الطرق التي يمكن أن يحل العراق فيها أزمته، استثمار الغاز الذي يحرق خلال استخراج النفط والذي يمثل وفقا للبنك الدولي خسارة سنوية تبلغ قيمتها نحو 2.5 مليار دولار وهو ما يكفي لسد الفجوة في توليد الطاقة من الغاز في العراق.

ووفقا لوزارة الكهرباء العراقية، فإن هناك أربعة خطوط يستورد من خلالها العراق الطاقة من إيران، وتزود منظومة الكهرباء الوطنية العراقية بما يقارب 1200 ميغاواط.

والخطوط هي "خرمشهر- البصرة 400 ميغاواط"، و "كرخة- العمارة 400 ميغاواط"، و"كرمنشاه - ديالى 400 ميغاواط"، و"سربيل- زهاب- خانقين 132 ميغاواط".

وفي تموز/يوليو الماضي أوقفت إيران إمداد العراق بالطاقة بحجة ارتفاع الطلب الداخلي، ما تسبب في تراجع تجهيز العراقيين بالكهرباء وحصول موجة احتجاجات في عدد من مدن الجنوب.

وحاولت في حينه بغداد البحث عن بدائل عن الطاقة الإيرانية عبر الحديث عن مشروع طموح لاستيراد الطاقة من السعودية، لكن المفاوضات بهذا الشأن لم تصل إلى نتائج ملموسة.

ووقع العراق في تشرين الأول/أكتوبر الماضي مذكرة تفاهم مع شركة جنرال إلكتريك الأميركية لإصلاح قطاع الكهرباء، بعد توقيع اتفاقية مماثلة مع شركة سيمنز الألمانية.

التقينا بالسيد دوغلاس سيليمان @USAmbIraq، سفير الولايات المتحدة الامريكية في بغداد @USEmbBaghdad، وتم بحث سبل التعاون المشترك بين جمهورية #العراق والولايات المتحدة الامريكية في مجال الطاقة الكهربائية واستقطاب الشركات الامريكية لتطوير قطاع الطاقة في البلاد.https://t.co/5DwhJMgSvz pic.twitter.com/tzGlSFg9bS — Luay al-Khatteeb (@AL_Khatteeb) November 1, 2018

ووفقا لمسؤولين عراقيين فإن الاتفاق قد ينهي أزمة الطاقة في البلاد عبر الوصول للاكتفاء الذاتي خلال فترة سنتين على أبعد تقدير.

ويحتاج العراق إلى أكثر من 23 ألف ميغاواط من الطاقة الكهربائية، لتلبية احتياجات السكان والمؤسسات دون انقطاع.

وحسب الأرقام التي تعلنها وزارة الكهرباء العراقية بين فترة وأخرى فقد بلغ إنتاج البلاد في آب/ أغسطس الماضي 15 ألفا و700 ميغاواط.

ويعاني العراق من نقص حاد في إمدادات الطاقة الكهربائية على الرغم من إنفاق الحكومات المتوالية نحو 50 مليار دولار على هذا القطاع منذ عام 2003.