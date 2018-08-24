الولايات المتحدة تنتقد مساعدة أوروبية لإيران

انتقدت الولايات المتحدة مساء الجمعة قرار الاتحاد الأوروبي منح إيران مبلغ 20.7 مليون دولار كمساعدة إنمائية.

وقال المبعوث الخاص لشؤون إيران في الخارجية الأميركية براين هوك في بيان، إن القرار الأوروبي يبعث لطهران "برسالة خاطئة في توقيت خاطئ"، وحث هوك الاتحاد على العمل مع واشنطن لإنهاء تهديد إيران للأمن العالمي.

وأضاف هوك أن المساعدة المقدمة لإيران "من أموال دافعي الضرائب الأوروبيين تديم قدرة النظام على إهمال حاجات مواطنيه وتساهم في خنق أي تغييرات ذات جدوى في سياساته".

وتابع هوك أن "المزيد من الأموال في أيدي آية الله يعني المزيد من الاغتيالات في البلدان الأوروبية ذاتها" التي قدمت المساعدة.

وكان الاتحاد الأوروبي أعلن الخميس أنه سيرسل مبلغ 18 مليون يورو (20.7 مليون دولار) كدفعة أولى من حزمة مساعدات اقتصادية لإيران التي ترزح تحت ضغط العقوبات الأميركية.