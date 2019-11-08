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الشرق الأوسط

واشنطن تندد بغارات النظام السوري على المستشفيات

وقالت الأمم المتحدة إن النظام السوري يتعمد قصف المستشفيات

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نددت الولايات المتحدة ، الجمعة، بالغارات الجوية التي تقوم بها قوات النظام السوري بدعم من روسيا، والتي تستهدف المستشفيات والبنية التحتية المدنية في شمال غرب سوريا.

وذكرت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية، مورغان أورتاغوس، أن هجمات النظام التي وقعت خلال الساعات 48 الماضية، اصابت مدرسة ومستشفى ولادة بالإضافة إلى منازل ما أسفر عن مقتل 12 شخص وإصابة 40 اخرين.

وأضافت أورتاغوس"إن الحوادث التي جرى الإبلاغ عنها مؤخرا تعكس نهج هجمات موثقا ضد المدنيين والبنية التحتية من جانب القوات الروسية والسورية".

وقالت الأمم المتحدة، الجمعة، إن استهداف النظام السوري للمستشفيات متعمد، وأن أكثر من 60 منشأة طبية استهدفت خلال الشهور الستة الأخيرة.

ويشن النظام السوري بدعم من روسيا هجمات على شمال غرب سوريا اخر المناطق التي تسيطر عليها قوات المعارضة.

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