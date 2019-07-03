واشنطن تندد بـ'الغارة المشينة' في تاجوراء

نددت الولايات المتحدة الأربعاء بالضربة الجوية "المشينة" التي استهدفت مركزا للمهاجرين في تاجوراء بليبيا وأسفرت عن مقتل أكثر من 40 شخصا، ودعت إلى الحوار من أجل إيجاد حل للنزاع الذي تشهده البلاد.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية مورغان أورتاغوس إن "الخسارة المأساوية للأرواح دون داع دليل على الحاجة الملحة لكل الأطراف الليبية لتخفيف حدة القتال في طرابلس والعودة إلى العملية السياسية التي هي المسار الوحيد الممكن من أجل الوصول إلى السلام والاستقرار في ليبيا".

المسماري: قصفنا هدفا مشروعا لا مركز لاجئين

في غضون ذلك، أعلن مطار معيتيقة الدولي في العاصمة طرابلس الأربعاء وقف الملاحة الجوية فيه نتيجة تعرضه لقصف جوي تبنته القوات الموالية لخليفة حفتر.

وقال مصدر أمني إن القصف "لم يوقع أضرارا بشرية".

وعادت إدارة المطار لتعلن بعد ذلك عودة الملاحة الجوية فيه، واستئناف الشركات رحلاتها المجدولة.