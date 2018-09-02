واشنطن تندد بهجوم أمستردام 'المرعب'

نددت الولايات المتحدة الأحد بالهجوم الذي وقع الجمعة في أمستردام وأصاب خلاله أفغاني أميركيين اثنين طعنا بسكين، منددة بعمل "مرعب".

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية هيذر ناورت في بيان إن "السلطات الهولندية أعلنت أن تحقيقها يتركز على دافع إرهابي لهذا الهجوم غير المبرر والمرعب".

وأضافت أن "الولايات المتحدة تقف إلى جانب حلفائنا الهولنديين وآخرين في معركتنا المشتركة ضد كل أشكال الإرهاب"، موجهة الشكر إلى الشرطيين والأطباء في أمستردام "لجهودهم الشجاعة والتي تكللت بالنجاح لاعتقال المعتدي ومعالجة مواطنينا".

وأصيب أميركيان بجروح خطرة في هجوم بسكين في محطة قطارات أمستردام الجمعة في هجوم أعلنت السلطات السبت أن "دافعه إرهابي".

ولم تكشف السلطات عن هوية المهاجم، لكنها قالت إنه أفغاني يبلغ 19 عاما ولديه تصريح إقامة في ألمانيا، مشيرة إلى أنه يتلقى العلاج في المستشفى.