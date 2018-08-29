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واشنطن تنفي زيارة وفد أمني أميركي إلى دمشق

المتحدثة باسم الخارجية الأميركية هيذر ناورت

نفت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية هيذر ناورت الأربعاء صحة تقرير عن زيارة أي وفد أمني أميركي إلى دمشق في الآونة الأخيرة، ووصفته بأنه "لا يعكس الحقيقة".

وقالت ناورت في حديثها للصحافيين في مقر الخارجية بواشنطن "لقد اطلعنا على ذلك التقرير وهو لا يعكس ما تسعى إليه الحكومة الأميركية الآن.. لست على علم بأي اجتماع بهذا الخصوص".

وكانت تقارير صحافية تداولتها أولا مواقع مقربة من النظام السوري، تحدثت قبل أيام عن زيارة أجراها وفد أمني أميركي رفيع إلى العاصمة السورية دمشق خلال شهر حزيران/يونيو الماضي وقالت إن الوفد التقى خلالها برئيس مكتب الأمن الوطني السوري علي مملوك.

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