بولتون: سنعاقب قضاة المحكمة الجنائية الدولية إذا لاحقوا أميركيين

قال مستشار الأمن القومي الأميركي جون بولتون الاثنين إن الولايات المتحدة ستستخدم أي وسيلة لحماية مواطنيها من أي مقاضاة غير شرعية من جانب المحكمة الجنائية الدولية.

وأضاف بولتون في كلمة أمام الجمعية الاتحادية وهي جماعة محافظة في واشنطن أن " الولايات المتحدة لن تتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية ولن تقدم أي مساعدة لها وبالتأكيد لن تنضم إليها".

وتابع بولتون أن "المحكمة الجنائية الدولية تهدد السيادة الأميركية والمصالح القومية للبلاد"، مشددا أن واشنطن ترى أن المحكمة الجنائية "ميتة".

وأشار بولتون إلى أن المحكمة الجنائية "هددت إسرائيل بتحقيقات في أفعالها في الضفة الغربية وغزة وهي تدافع عن مواطنيها ضد هجمات إرهابيين".

وأكد أن "الولايات المتحدة ستقف دوما إلى جانب إسرائيل، وبالتالي أعلنا إغلاق مقر منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن".

وتابع القول "سنبقي مكتب المنظمة مغلقا بينما الفلسطينيون يرفضون البدء بمفاوضات ذات مغزى مع إسرائيل".

وهدد بولتون بفرض عقوبات على قضاة المحكمة الجنائية الدولية وقضاتها، في حال "لاحقوا أميركيين أو اسرائيليين أو حلفاء آخرين للولايات المتحدة".

وقال بولتون "سنمنع هؤلاء القضاة والمدعين العامين من دخول الولايات المتحدة، وسنستهدف أملاكهم بعقوبات في إطار النظام المالي الأميركي، وسنطلق ملاحقات بحقهم عبر نظامنا القضائي".