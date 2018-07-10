واشنطن تهدد بفرض رسوم جديدة على بضائع صينية

قالت الولايات المتحدة مساء الثلاثاء إنها أعدّت قائمة بسلع صينية تصل قيمتها لـ 200 مليار دولار، بهدف فرض رسوم جمركية عليها بنسبة 10 في المئة اعتبارا من أيلول/سبتمبر المقبل.

وسيعقد مكتب ممثل التجارة الأميركية جلسات استماع حول المنتجات المدرجة في القائمة الجديدة للنظر في ما إذا كان سيتم الإبقاء عليها أم لا.

وبحسب مسؤول في الإدارة الأميركية فإن الأمر سيستغرق حوالي شهرين لوضع اللمسات النهائية على القائمة التي ستحال إلى الرئيس ترامب ليتخذ قرارا بشأنها.

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وبدأت الولايات المتحدة في فرض رسوم جمركية على سلع صينية بقيمة 34 مليار دولار اعتبارا من الجمعة الماضي.

وكان الرئيس ترامب قال الأسبوع الماضي إن الولايات المتحدة قد تفرض في نهاية المطاف رسوما على سلع صينية بقيمة تتجاوز 500 مليار دولار، وهو رقم يعادل تقريبا حجم الواردات الأميركية من الصين العام الماضي.