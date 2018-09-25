واشنطن توافق على بيع أسلحة لتايوان

أعلنت واشنطن أنها ستبيع أسلحة لتايوان بقيمة 330 مليون دولار تشمل قطع غيار وتبديل لطائرات حربية من طرازات إف-16 وإف-5 وسي-30.

وقالت وزارة الخارجية الأميركية في بيان إن هذه الصفقة "ستساهم في السياسة الخارجية للولايات المتحدة وأمنها القومي عن طريق تحسين القدرات الأمنية والدفاعية لتايوان التي لطالما كانت وما زالت قوة مهمة للاستقرار السياسي والتوازن العسكري والتقدم الاقتصادي في المنطقة".

وفيما رحبت تايوان بالإعلان الأميركي، أعربت وزارة الخارجية الصينية عن استيائها منه وقال المتحدث باسم الوزارة جينغ شوانع يوم الثلاثاء إن الصين أبلغت الولايات المتحدة بموقفها من الصفقة.

وأمام الكونغرس مهلة 15 يوما للاعتراض على الصفقة.

وإذا ما تمت فستكون صفقة السلاح الثانية لتايوان خلال فترة الرئيس دونالد ترامب، بعد تلك التي تمت العام الماضي وتسلمت بموجبها تايوان صواريخ وطوربيدات ونظام إنذار مبكر من الولايات المتحدة بقيمة 1.4 مليار دولار.

ويضفي هذا القرار مزيدا من التوتر على علاقات واشنطن وبكين بسبب الرسوم الجمركية التي قرر الرئيس ترامب فرضها على ما قيمته 200 مليار دولار من البضائع الصينية، ورد بكين باستهداف ما يقرب من 60 مليار دولار من الواردت الأميركية.