واشنطن توجه اتهامات لسبعة ضباط استخبارات روس

أعلنت وزارة العدل الأميركية الخميس توجيه اتهامات إلى سبعة عناصر في الاستخبارات العسكرية الروسية على خلفية الهجمات الإلكترونية التي استهدفت هيئات رياضية ووكالة دولية وشركة أميركية متخصصة في الطاقة النووية.

وقال النائب العام المساعد جون ديميرس في مؤتمر صحافي إن هذه الاتهامات مرتبطة بطرد هولندا لأربعة عملاء روس متهمين بمحاولة قرصنة مقر منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في لاهاي.

وأوضح أن ثلاثة من المتهمين شملهم قرار اتهام سابق متعلق بمحاولة قرصنة الانتخابات الأميركية في عام 2016.

وأضاف أن بين المتهمين عملاء قامت أمستردام بطرهم في وقت سابق الخميس.

وقال وزير العدل الأميركي جيف سيشنز عبر "تويتر" إن حملات القرصنة ونشر المعلومات الكاذبة المدعومة من الدولة (الروسية) تمثل تهديدا جديا لأمننا ولمجتمعنا المفتوح، لكن وزارة العدل ستدافع عنهما".

"State-sponsored hacking & disinformation campaigns pose serious threats to our security & to our open society, but the Department of Justice is defending against them."—Attorney General Sessions on Indictment Against Russian GRU Officers for Various Malicious Cyber Activities — Justice Department (@TheJusticeDept) October 4, 2018

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