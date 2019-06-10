واشنطن توقف تدريب الأتراك على F-35

أفادت وكالة رويترز بأن وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) أوقف تدريب الطيارين الأتراك على مقاتلات F-35، في قاعدة لوك الجوية بأريزونا.

وقال المتحدث باسم البنتاغون اللفتنانت كيرنل مايك أندروز للوكالة "إن الوزارة على علم بأن الطيارين الأتراك ... لا يقومون بطلعات"، مضيفا "بدون تغيير في السياسة التركية، سنستمر في العمل عن كثب مع حليفنا التركي على إنهاء مشاركته في برنامج F-35"

ودخلت تركيا والولايات المتحدة، الشريكتان في حلف شمال الأطلسي، في خلاف منذ شهور بسبب طلبية تركية لشراء منظومة إس-400 الدفاعية الروسية التي ترى فيها واشنطن تهديدا لمقاتلات أف-35 التي تصنعها شركة لوكهيد مارتن، وتعتزم أنقرة شراءها أيضا.

وتقول الولايات المتحدة إنه لا يمكن لأنقرة امتلاك المنظومة الروسية والمقاتلات الأميركية معا.

وكان أربعة طيارين أتراك يشاركون في عمليات التدريب في قاعدة لوك الجوية، إضافة إلى طيارين آخرين يقومان بالتدريس.

وإلى جانب هؤلاء الستة، يتلقى 20 تركيا من العاملين في صيانة الطائرات أيضا، التدريب في القاعدة.