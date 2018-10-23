واشنطن ستنسحب من معاهدة القوى النووية 'في الوقت المناسب'

قال مستشار الأمن القومي الأميركي جون بولتون الثلاثاء إن واشنطن ستعلن انسحابها رسميا من "معاهدة القوى النووية متوسطة المدى" في "الوقت المناسب".

وأضاف بولتون، خلال مؤتمر صحافي في موسكو بعد لقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن عملية انسحاب واشنطن من معاهدات سابقة للحد من الأسلحة أخذت عدة أشهر.

وكان الرئيس دونالد ترامب قد أعلن أن بلاده قد تنسحب من "معاهدة القوى النووية متوسطة المدى" التي وقعتها مع الاتحاد السوفييتي عام 1987.

وقال بولتون إن الاجتماع مع بوتين تطرق إلى النزاع في سورية والتدخل في الانتخابات الأميركية.

وأضاف: "لقد ناقشنا مخاوفنا المشتركة بشأن التدخل الروسي في الانتخابات ولماذا يعتبر ضارا بشكل خاص للعلاقات الروسية الأميركية، بدون أن ينتج منه شيء".

وقال بولتون في وقت سابق إن ترامب يرغب في لقاء بوتين عندما يزور الزعيمان باريس في 11 تشرين الثاني/نوفمبر المقبل للمشاركة في إحياء ذكرى الحرب العالمية الأولى.