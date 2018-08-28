واشنطن: سنشارك في محادثات أممية بشأن سورية

أعلن مسؤول في وزارة الخارجية الأميركية الثلاثاء أن الولايات المتحدة ستشارك في محادثات تقودها الأمم المتحدة في جنيف الشهر القادم لمناقشة المفاوضات بشأن دستور جديد لسورية.

وأضاف أن "الولايات المتحدة قبلت دعوة من المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سورية ستافان دي ميستورا للمشاركة في محادثات في جنيف يوم 14 أيلول/سبتمبر".

وقال المسؤول إن الولايات المتحدة سيمثلها جيمس جيفري الممثل الخاص الجديد المعني بسورية وجويل رايبورن مبعوث الإدارة الأميركية الخاص بسورية.

وقالت الأمم المتحدة إن الاجتماع سيضم الولايات المتحدة وبريطانيا والسعودية وألمانيا والأردن وفرنسا ومصر.