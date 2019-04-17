كوشنر: خطة سلام الشرق الأوسط بعد رمضان

قال مستشار الرئيس الأميركي جاريد كوشنر الأربعاء إن خطة الشرق الأوسط للسلام سيتم الكشف عنها بعد شهر رمضان، وفق مصدر مطلع.

وأخبر كوشنر مجموعة من السفراء في واشنطن أن الخطة لن يتم الكشف عنها إلا بعد شهر رمضان الذي سيبدأ في أوائل شهر أيار/مايو وينتهي في أوائل حزيران/ يونيو.

وأضاف كوشنر أن خطة الشرق الأوسط للسلام تتطلب تنازلات من الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي.

وفي شباط/فبراير الماضي أجرى كوشنر، جولة مع مستشار الرئيس ترامب لعملية السلام في الشرق الأوسط جيسون غرينبلات شملت عدة دول خليجية لبحث خطة السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين.

وكان جيسون غرينبلات قال الشهر الماضي إن خطة السلام المستقبلية للشرق الأوسط ستكون "مفصلة للغاية"، بحسب ما أفاد دبلوماسيون في مجلس الأمن الدولي.

وشدد غرينبلات، الذي يعمل على الخطة مع كل من كوشنر وديفيد فريدمان السفير الأميركي في إسرائيل، على أن هذه الخطة ستكون مفصلة في بعديها السياسي والاقتصادي.