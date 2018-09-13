واشنطن: عقوباتنا ستحد نفوذ طهران في المنطقة

أكد مساعد وزير الخزانة الأميركي مارشال بيلينغسلي الخميس أن الولايات المتحدة ستفرض عقوبات مشددة على إيران بدءا من الرابع من شهر تشرين الثاني/نوفمبر المقبل، بما فيها عقوبات على شركة طيران "ماهان" الإيرانية وداعميها.

وأشاد بيلينغسلي بدعم دول الخليج غير المسبوق لجهود الإدارة الأميركية لوضع حد لنفوذ إيران في المنطقة والضغط على حزب الله اللبناني.

وأضاف يلينغسلي في جلسة استماع عقدتها لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب لمناقشة سياسة العقوبات الأميركية أن "إيران البلد الأكبر الراعي للارهاب في العالم، يستمر في تمويل مجموعات كحزب الله وحماس ودعم النظام السوري في المجازر التي يرتكبها بحق شعبه، فيما يطور برنامج الصواريخ وينشر عدم الاستقرار في المنطقة".

وبشأن الدور الروسي قال يلينغسلي إن "موسكو توفر الأسلحة والعتاد العسكري لإيران، وتوفر دعما موسعا للنظام السوري، الأمر الذي يمكـّن الأسد من استهداف شعبه".